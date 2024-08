Quién financia la cobertura universal de salud

El concepto de cobertura hace referencia a una oferta de servicios de salud disponible para una población que tiene capacidad de utilización, sobre la base de algún criterio y tristemente el problema es el criterio de quien financia los costos en Panamá.

La cobertura universal de salud es uno de los objetivos más ambiciosos de la agenda propuesta por las Naciones Unidas para el 2030. Ante las necesidades apremiantes de financiación del costo para la tecnología sanitaria de los pacientes no asegurados y los pocos recursos disponibles; aunado a la urgente meta para que Panamá cumpla ante la ONU la agenda 2030, los nuevos asesores de salud traen la unificación MINSA-CSS como respuesta a la cobertura universal de salud, pero con la financiación exclusiva por parte de la cuota obrero patronal.

La triste noticia para los encargados de implementar la agenda 2030 en salud en Panamá, es que la unificación no resuelve el problema de fondo del gasto creciente de salud para los no asegurados y los pocos recursos económicos asignados, sino que brinda un respiro transitorio al país con la plata del programa de enfermedad y maternidad e incentiva al incremento de los contratos de prestación de servicios en vez del trabajo formal.

La unificación MINSA-CSS disfrazada y tergiversada como cobertura universal de salud no resuelve que tecnología sanitaria financiar de manera prioritaria y como obtener dispositivos quirúrgicos y medicamentos con precios asequibles.

Los escenarios a largo plazo de la cobertura Universal en salud son deseables, pero no lo podemos abordar en el aquí y ahora, sino debemos ir desarrollando acciones para crear las condiciones para alcanzarlos. Si se inicia a cobrar el costo real de los insumos quirúrgicos y el pago correcto por el uso de las instalaciones de los no asegurados al programa de enfermedad y maternidad del seguro se podrá generar credibilidad para la implementación de este.

Un sistema universal de salud responde a criterios de equidad distributiva y no al financiamiento del gasto en salud de los no asegurados por la cuota obrero patronal. Un sistema único se financia con impuestos. La cobertura universal de salud como la están planteando no sindicalistas soviéticos disfrazados de médicos es una vil expropiación de los bienes de los trabajadores.

*Cirujano Sub Especialista