¿Por qué algunas personas recuerdan una atención durante años, mientras otras solo dejan una mala experiencia?

En un mundo donde las empresas invierten millones en tecnología, automatización y transformación digital, existe un factor que sigue marcando la diferencia entre un cliente que regresa y otro que decide no volver: las habilidades blandas de quienes lo atienden.

Escuchar con atención, comunicarse con claridad, mostrar empatía, gestionar las propias emociones o resolver un problema con actitud de servicio no son cualidades secundarias.

Son competencias que determinan la experiencia del cliente mucho más de lo que solemos imaginar.

La mayoría de las personas no espera un trato perfecto. Espera sentirse escuchada, comprendida y acompañada. Cuando un colaborador interrumpe, responde con prisa o se limita a repetir un procedimiento, el cliente percibe que su necesidad pasó a un segundo plano. En cambio, una conversación en la que alguien demuestra interés genuino puede transformar por completo la percepción de una empresa.

Con frecuencia, las organizaciones buscan mejorar el servicio incorporando nuevos procesos, indicadores o tecnologías. Todo ello es importante, pero difícilmente generará el resultado esperado si las personas no han desarrollado primero las habilidades necesarias para construir relaciones de confianza.

El servicio al cliente no comienza cuando una persona llega al mostrador, llama por teléfono o envía un mensaje. Comienza mucho antes, en la forma en que los colaboradores aprenden a relacionarse entre sí, a escuchar, a comunicarse y a asumir la responsabilidad de ayudar.

Las empresas que entienden esta realidad dejan de ver las habilidades blandas como un complemento de la capacitación y comienzan a considerarlas una inversión estratégica. Al final, los productos pueden parecerse, los precios pueden igualarse y la tecnología puede copiarse. Lo que resulta mucho más difícil de imitar es una cultura formada por personas capaces de hacer que cada cliente se sienta valorado.

En un mercado cada vez más competitivo, las habilidades blandas han dejado de ser un atributo deseable para convertirse en una ventaja competitiva.