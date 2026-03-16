Perú, nueve presidentes en diez años, y Panamá, diez presidentes en once años

La actual crisis presidencial que atraviesa Perú ha llevado a ese país a tener nueve presidentes de la república en una década. Al mirar la inestabilidad política peruana nos lleva a recordar la situación parecida, vivida por los panameños, entre los años de 1945 a 1956. En ese lapso diez ciudadanos ocuparon la silla presidencial en el Palacio de las Garzas.

Nuestro desfile presidencial inicia con la figura de don Ricardo Adolfo de la Guardia Arango (como ministro de Gobierno y Justicia del presidente Arnulfo Arias Madrid, encabezó el movimiento que lo derrocó el 9 de octubre de 1941), fue designado ministro encargado de la Presidencia hasta que la Asamblea Nacional eligiese a los nuevos designados. El ministro De la Guardia se aferró al poder y continuó en el cargo desde el día del derrocamiento, hasta el 15 de junio de 1945. Ocupó el cargo 4 años. 6 meses y 7 días.

Don Enrique Adolfo Jiménez fue elegido por la Convención Nacional Constituyente de 1945 y ocupó el cargo del 15 de junio de 1945 al 30 de septiembre de 1948. Ocupó el cargo durante 3 años, 3 meses y 18 días.

Don Domingo Díaz Arosemena, electo presidente constitucional por votación popular directa (“venció” por estrecho margen al Dr. Arnulfo Arias Madrid), ocupó la Presidencia del 1 de octubre de 1948 al 27 de julio de 1949. Pidió licencia por enfermedad. Falleció el 23 de agosto de 1949, durante su período presidencial. Se desempeñó durante 8 meses y 21 días.

Dr. (médico) Daniel Chanis Jr., como Primer Vicepresidente fue llamado a ocupar la Presidencia, por fallecimiento del titular, Domingo Díaz Arosemena. Se encargó el 28 de julio de 1949 al 20 de noviembre del mismo año. Fue obligado a renunciar por presión del comandante de la Policía Nacional, coronel José A. Remón Cantera. Ocupó el cargo por 3 meses y 25 días.

Don Roberto Francisco (Nino) Chiari Remón, en la elección de 1948, fue electo por votación popular directa como Segundo Vicepresidente de la República y fue llamado a ocupar el cargo, tras la renuncia del Primer Vicepresidente, Dr. Daniel Chanis Jr., el 20 de noviembre de 1949. Ocupó el cargo por 4 días.

El 24 de noviembre de 1949, el presidente Roberto Chiari, abandonó la Jefatura Presidencial, cuando la Corte Suprema de Justicia, declaró que el Dr. Daniel Chanis Jr. continuaba siendo el Presidente Constitucional de la República.

Durante cuatro días, el gobierno se encontraba en acefalía y existía incertidumbre y desasosiego en el pueblo. Al agravarse la situación, se impuso el criterio del comandante de la Policía Nacional, coronel José Antonio Remón Cantera y se hizo una revisión de la elección, realizada en mayo de 1948, verificando el Jurado Nacional de Elecciones, por medio de las Actas de Votación, que el Dr. Arnulfo Arias Madrid, había ganado las elecciones, como candidato a la Presidencia de la República y fue llamado a ocupar el cargo presidencial, el 24 de noviembre de 1949.

Se desempeño como presidente de la República hasta el 10 de mayo de 1951. El comandante de la Policía nacional, coronel José Antonio Remón Cantera, realizó ataque armado contra el Palacio Presidencial y derrocó al Dr. Arnulfo Arias.

Don Alcibiades Arosemena Quinzada, con el derrocamiento del Dr. Arnulfo Arias Madrid, asume el cargo el Primer Vicepresidente, por determinación de la Asamblea Nacional el 10 de mayo de 1951 hasta el 30 de septiembre de 1952. Ocupó el cargo por 1 año, 4 meses y 2 días.

Coronel (militar) José Antonio Remón Cantera, electo por votación popular Presidente de República, por la Coalición Patriótica Nacional, ocupó el cargo el 1 de octubre de 1952. Asesinado en el hipódromo Juan Franco, ciudad de Panamá, el 2 de enero de 1955.

Ocupó el cargo por 3 años, 3 meses y 4 días.

Ingeniero José Ramón Guizado Valdés, como Primer Vicepresidente ocupó el cargo por la muerte del coronel Remón del 2 de enero de 1955 al 13 de enero del mismo año. La Asamblea Nacional lo juzgó y lo condenó. Se le privó de la Jefatura Presidencial. Ocupó el cargo por 12 días.

Don Ricardo Manuel Arias Espinosa, por los hechos acaecidos, como Segundo Designado ocupó el cargo del 13 de enero de 1955 al 30 de septiembre de 1956, a pesar de haber nacido en los Estados Unidos de América (EUA). Su padre era diplomático de Panamá y la Constitución lo consideró nacido en territorio nacional. Ocupó el cargo durante 1 año 6 meses y 21 días.

Don Ernesto de la Guardia Navarro es el primero en cumplir su periodo presidencial sin interrupción. “Ernestito” De La Guardia es electo Presidente Constitucional, por votación popular directa. Asumió el cargo del 1 de octubre de 1956 al 30 de septiembre de 1960. Se desempeñó por cuatro años.

* El autor es comunicador social.