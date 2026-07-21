No hace falta beber del mar para saber que es salado. Hay verdades que se descubren sin necesidad de sufrirlas una y otra vez. La experiencia, la intuición y las heridas que ya cicatrizaron también enseñan. Esa sencilla metáfora cobra sentido cuando pensamos en algunas reuniones entre amigos o familiares donde, en lugar de sentir paz, terminamos cargando un peso que no nos pertenece.

A veces asistimos por compromiso, por costumbre o por miedo a decepcionar a otros. Sin embargo, al llegar, las críticas, las comparaciones, los comentarios hirientes o las malas energías nos recuerdan que ese ya no es nuestro lugar. No necesitamos permanecer allí para confirmar lo que nuestro corazón ya comprendió.

Alejarse no siempre significa romper vínculos. Muchas veces es la decisión más sana para proteger la tranquilidad. No es una cuestión de orgullo, rechazo, soberbia ni egoísmo. Es un acto de amor propio y de respeto hacia uno mismo. Quien aprende a poner límites deja de regalar su paz a quienes no saben valorarla.

Por eso nunca juzgaré a quien decidió marcharse en silencio. Mis bendiciones para quienes tuvieron el valor de cuidar su salud emocional, y mi respaldo absoluto para quienes hoy están dando ese difícil paso. Nadie conoce las batallas que otro libra por dentro.