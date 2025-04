No es necesario engañar para resaltar

Cuando reproduces una mentira, en un mundo donde verificar se hace una tarea difícil, aun teniendo las herramientas, y al final gana la falacia de tanto repetirla, es fácil unir a muchos en una lucha o en una consigna. Y es que con las redes sociales es increíble, pero cierto como las cadenas con información falsa corren como pólvora y las personas las creen, las comparten y se genera el caos, teniendo en las manos un teléfono móvil donde solo con leer e investigar se puede verificar.

Las luchas de cualquier grupo deben ser basadas en realidades y con justa causa, no podemos inventarnos algo para generar caos en un país que no ha terminado de levantarse ante tantas adversidades. Los diversos sectores de la sociedad están golpeados de distintas formas, hay mucha gente sin empleo, otros tratan de día a día levantarse temprano para avanzar en un emprendimiento y otros a cumplir con su jornada laboral, porque necesitan esos ingresos. Y está ese grupo de la población que también todos los días trata de forjar una carrera profesional. Creo que la mejor forma de avanzar es el diálogo y no interrumpiendo o perjudicando a otro para avanzar tu lucha, eso no es justo. * Periodista.