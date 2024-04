No se dejen engañar con promesas que no son factibles, planes bonitos y proyectos no viables. Estamos a 17 días para las elecciones generales, y es tiempo para los candidatos ofrecer lo que sea por el voto, una práctica que no debería darse, se debe respetar al pueblo, a ese panameño que va a poner un voto de confianza por una mejor corregimiento, un mejor distrito y un mejor país para todos. Preste atención a lo que proponen los aspirantes, puede pedirle que les expliquen como hará posible lo que le plantea, para ver si tiene un proyecto o simplemente es una idea vacía para tratar de ganarse su voto. Incluso se han escuchado propuestas que parecen un poco descabelladas que nada tienen que ver con lo que le tocaría hacer a la persona si llega a un puesto de elección popular. Como por ejemplo, la de reducir la tasa de divorcio. ¿Cómo se hará esto?, supondría que el candidato tiene una explicación. Al final cada persona tiene la capacidad de discernir y elegir a la persona que crea que se apta para dirigir al país. Recuerde que serán cinco años que ese político ocupará el cargo, no olvidé tampoco que esa persona que resulte electa ya tiene muchos temas que enfrentar que están pendientes y que el trabajo que desarrolle en el puesto que ocupe también depende el futuro de país. No bote el voto.