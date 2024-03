La verdad duele, pero la verdad cura

“Prefiero una verdad que me lastimaría, a un error que sería útil. La verdad cura cualquier dolor que podría darnos”, - Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832, dramaturgo alemán- En ocasiones no sé por dónde empezar, la vida me ha cambiado mi manera de pensar, entre personas que me han fallado, que gracias a Dios ya no están, pero en cambio hay otras que nunca voy a olvidar. A veces lo hermoso de la vida es complicado de valorar y seguramente al pasar de los años, ya no habrá necesidad de mirar atrás, sin culpas ni perdones, solo tocará avanzar.

Siempre me he mantenido en la necesidad de tener una amplia perspectiva para entender cualquier situación, sin generalizar, sin tantos pormenores, ni perderse en detalles absurdos o anecdóticos, solo necesitamos reconocer la realidad de nuestro momento histórico...”el hoy”. Y sin parecer egoísta, debemos otorgarnos el primer lugar, restándoles importancia a personas que nos roban energía, y solo nos buscan cuando le somos útiles. Cuando descubres que la verdad cura, comienzas a usar el “no” como respuesta a las solicitudes de “esas” personas, y observarás el enojo de ellas. Recordemos que “La honestidad es el primer capítulo del libro de la sabiduría”, -Thomas Jefferson, 1743-1826, político, tercer presidente de los Estados Unidos de América de 1801 a 1809. * Docente.