La importancia del diálogo en la sociedad

El diálogo es una herramienta tan importante como indispensable en todos los ámbitos. Utilizar un diálogo cordial es clave para entablar conversaciones sobre distintos temas y resolver conflictos o diferencias en situaciones que no se han solucionado y que se han postergado.

Muchas veces, en el ámbito laboral, se cargan emociones que afectan el buen desenvolvimiento de las tareas a realizar, ya que impiden concentrarse, prestar atención a las indicaciones o incluso transmitir información de manera adecuada.

Es importante estar conectados con la realidad en la que vivimos y mantener siempre la disposición a un diálogo amigable que inspire y motive, promoviendo en todo momento un entorno tranquilo y de paz, donde se expresen con confianza los puntos que se desean comunicar.

Valores indispensables en un buen diálogo son el respeto mutuo y la capacidad de escuchar atentamente mientras la otra persona habla. La empatía es un ingrediente esencial, ya que implica reconocer y dar valor a lo que se escucha, aun cuando no necesariamente se esté de acuerdo. Instamos en todo momento a utilizar el diálogo como la mejor estrategia ante los conflictos y a poner en práctica valores que fomenten ambientes saludables. Trabajemos diariamente en promover el diálogo y en practicar el respeto a la dignidad humana. * La autora es licenciada en Turismo.