La IA borra el primer escalón

La pregunta que empieza a incomodar a muchas firmas de servicios profesionales no es si la inteligencia artificial reemplazará tareas junior. Esa discusión ya quedó vieja. La pregunta estratégica es qué ocurre con la carrera profesional cuando el primer escalón empieza a desaparecer.

Durante décadas, abogados, consultores, auditores, analistas financieros y otros profesionales aprendieron haciendo trabajo básico. Revisar documentos, preparar borradores, buscar antecedentes, ordenar información, levantar cuadros, comparar datos, producir primeras versiones. Eran tareas de baja sofisticación, pero de alto valor formativo. Allí se entrenaba el juicio, se entendía el negocio, se aprendía a pensar bajo presión y se construía criterio.

Hoy parte de ese espacio lo está ocupando la IA. Lo hace más rápido, más barato y, en muchas tareas repetitivas, con suficiente calidad operativa. El riesgo no está solo en perder empleos iniciales. El riesgo mayor está en romper la cadena de formación de las organizaciones. Si no entran juniors, ¿de dónde saldrán los seniors?