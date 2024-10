Justicia para Kelin

Una vez más, la oscuridad fue testigo de un horrendo crimen en la comunidad de Vacamonte, del distrito de Arraiján (provincia de Panamá Oeste), donde el silencio fue principal cómplice de aquellos “cobardes” quienes sin piedad alguna asesinaron al joven empresario Kelin Luo, escapando del lugar como solo las sabandijas lo hacen. Este homicidio provocó la ira de una población que ahora tienen una sola arma: exigir justicia y que los responsables sean castigados y paguen por el delito. Hoy, la tristeza embarga a toda una barriada, al conocer que este hombre entregado a sus hijos, a su negocio, abría sus puertas desde muy temprano para culminar su día tarde por la noche; siempre tenía un espacio para conversar con sus clientes incluso les fiaba. Estos desalmados les arrebataron a dos pequeños de disfrutar de su padre, luego que entrarán al negocio para robar y no llevarse nada, aunque sí se llevaron lo más importante “la vida de Chichi”, como era conocido. Estos 6 malhechores (que dicen ser malos y valientes) tendrán su castigo, de eso no hay duda, pero vuelvo a mencionar que son unos cobardes, porque hoy se ocultan para no ser atrapados, pero los valientes son los dueños del mini-súper qué hoy siguen operando.

* El autor es periodista.