Humanización en servicios de salud

Un desafío es humanizar la medicina. Aunque no podemos generalizar debemos reconocer que hay una fragmentación en la atención médica. No hay que irse al extremo. Tan solo la falta de “buenos días” o “buenas tardes” refleja el poco interés. “Hacer humano, familiar y afable a alguien o algo”, así lo define la RAE. Humanización pude referirse a mejorar el trato entre paciente y el personal sanitario. A practicar la educación, a compartarse sociales, atentos, cálidos, es decir, ser empáticos con el otro. En algunas conversaciones informales en las salas de espera de consultorios médicos reflejan según los pacientes, que para ser considerado un buen médico, es similar saber de medicina y mostrarse amable e interesado por la salud y preocupación del paciente en ese momento. La deshumanización se evidencia en la crudeza de algunas realidades. Por ejemplo, algo básico. No involucrarse con el paciente o al decir “solo puede hacer esto por ti”. “Vas a morir pronto”. “Dime rápido que te sientes”. A una mujer interesada en ser madre “embarázate para ver si pega, si pega, pega. Si no ni modo”. En salas de urgencias “por qué se caen a esta hora yo intentado dormir”, (en horario laboral). Tan solo algunos ejemplos mínimos, porque seguro mientras lee te vienen a la mente cientos de historias y malas prácticas que han resultado en muertes. No hablo de esconder la realidad, sino tener la madurez y capacidad de decir los diagnósticos siendo consiente del sentir del paciente. Eso si nos referimos a las consultas médicas. Pero ¿qué hay de todo lo que pasan muchas personas antes de llegar al consultorio?. Las largas filas, madrugadas que deben someterse si te atiendes en instituciones públicas, en especial. Entendiendo también que el personal sanitario son humanos, con familias y problemas reales. En la actualidad el médico forma parte de una sociedad donde la empatía se está perdiendo. Donde las condiciones de trabajo muchas veces no son las adecuadas. Cosas que influyen en la eficiencia y eficacia del servicio.

* Periodista.