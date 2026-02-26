Foro sobre gasoducto y el eje transistmico occidental

En días pasados en la ciudad de David, se celebró un foro para informar y analizar sobre el posible proyecto de un gasoducto por las riberas del canal, para incrementar la cartera de negocios de la ACP.

Muy interesante, allí hubo exposiciones por parte del Señor Carlos González de la Lastra, del señor Fernando Aramburu Porras, donde expusieron sobre otra alternativa de gasoducto.

La preocupación expuesta es que hay que medir el riesgo y construir un gasoducto para diferentes tipos de gas cerca del principal patrimonio panameño, icono de nuestro país se debe medir ese riesgo de accidente, en esa área sensible, también tomar en cuenta en ambos análisis de los distinguidos profesionales de que entre Chiriquí y Bocas del Toro ya existe una inversión de puertos, instalaciones, servidumbres que ya están saneadas que pudieran convertirse en un ahorro sustancial así como la generación de empleos, recordando también que estos buques necesitan de aguas profundas y que estos lugares ofrecen la profundidad adecuada.

Este foro fue un primer evento para generar interés en la ciudadanía ya que está inversión se puede evaluar construirla en está área también.

Empresario