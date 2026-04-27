¡Eureka! en el Fútbol

En este deporte se cuenta con un personaje muy especial que sirve de apoyo a los equipos y su misión consiste en buscar, encontrar y captar, para los equipos, a aquellos jóvenes que demuestren destacadas cualidades en el desenvolvimiento del deporte, por lo que, generalmente, se les conoce como caza talentos o reclutadores. Ellos desarrollan su labor lejos del cuerpo técnico, que está dirigiendo el equipo, y van a cualquier ámbito del planeta en donde haya una liga y donde se esté hablando mucho de las cualidades de un jugador especifico. Si dicho jugador se adecua a las necesidades del equipo, tratan de captarlo y ver cómo se le contrata.

Pero lo interesante seria que, con los conocimientos de esos cazatalentos, generalmente son ex profesionales, se decidiera armar una estadística de todas las cualidades, defectos y virtudes, de todos y cada uno de los jugadores de todos y cada uno de los equipos contrarios a enfrentar en un torneo. Además de las cualidades generales, sondearan aspectos vitales como latidos del corazón;

Resistencia; cambios de velocidades y de pies después de un giro o un alto; carácter (templanza y debilidades). A la par, otro cazatalentos estará levantando igual análisis a todos los jugadores de su equipo y, luego, en una mesa de los cazatalentos, se deberán hacer los cotejos y comparaciones de los datos recabados, con el fin de determinar cuál jugador de su equipo puede superar o contrarrestar las cualidades positivas del adversario, así como determinar que jugador puede sacar mejor provecho a los defectos del jugador adversario.

Cuando se tiene dicho análisis y las conclusiones, así como las sugerencias, las mismas se han de presentar al cuerpo técnico para la mejor adecuación en cuanto a las estrategias a plantearse

Una vez que se tiene el perfil del jugador más apropiado para la implementación de una jugada y se vea que el mismo es ingresado al partido, se podría exclamar ¡Eureka! por la alineación de los factores a la resultante esperada.

* Profesor de Historia.