¿Estás preparado?

El mundo está cambiando. El clima, nuestro entorno, y nuestro comportamiento.

Es importante contar con el conocimiento y las herramientas adecuadas para hacerle frente a una emergencia, en el momento que sea a la hora que ocurra.

La malicia, sexto sentido, o la viveza del panameña, llámelo como quiera debe ser utilizada para desarrollar tareas importantes como lo es nuestra protección y la de nuestros seres queridos. Entre el 13 y 6 de junio se llevará a cabo un simulacro de eventos que hace algunos años no eran siquiera pensados, pero hoy más que nunca pueden ser una realidad y por ende debemos estar preparados.

Algunos ejemplos recientes han sido el desafortunado paso de los huracanes Eta e Iota, un hecho poco común en nuestro país.

En los últimos meses hemos sentido temblores de diversas magnitudes, común para los oriundos de Chiriquí, pero poco experimentado por los capitalinos. Olas de calor intensa, lluvias torrenciales de corto tiempo.

Las pregunta son, en caso de que llegue el momento, en que estos sucesos incrementen su poder, ¿usted está preparado? ¿Sabe qué hacer y cómo hacerlo? ¿podría mantenerse a salvo y a su familia? ¿Qué podría y qué no podría hacer? ¿Con que contaría? La última vez que llegué a mi casa y no tenía luz, me di cuenta que, ni velas tengo guardadas, menos fósforo. No cuento con un botiquín. En fin, estoy totalmente desamparada ante cualquier desastre natural o ataque de cualquier tipo y por ello, es momento de empezar hacer planes, porque la vida es lo que pasa mientras hacemos planes.

* La autora es periodista.