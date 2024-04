¡Estamos en guerra!

El mundo se encuentra inmerso en una “guerra” que muchos consideran no tener fin, tal como se ve en Ucrania, Gaza, Israel y otras ciudades. Sin embargo, los conflictos no solo son con armas o bombas también la lucha se está viviendo en la política, en lo económico, en la educación, en los poderes, en la salud, en lo religioso, incluso lo familiar.

El peligro se encuentra cuando esa guerra toca la familia, donde grupos organizados y redes sociales cuestionan las labores de los padres lo que conlleva a que los hijos les falten el respeto a los padres, no obedezcan y se crea un conflicto cuyo final es desconocido.

Actualmente podemos encontrar familias que no cumplen con el rol familiar, como las parejas que optan por no tener hijos, progenitores viudos, madres solteras, padres solteros, padres divorciados, parejas del mismo sexo, familias que provienen de dos matrimonios separados o divorciados, todas las cuales son llamadas familias no convencionales o disfuncional.

Todos queremos tener una vida familiar armónica, sin embargo, la irritación diaria, las contrariedades y la rutina son algunos de los obstáculos que encontramos y que nos impiden tener un espacio familiar alegre y acogedor.

La vida familiar, en cambio, necesita dedicación, tiempo, creatividad y un poco de esfuerzo para lograr que nuestro hogar sea un sitio al que todos quieren llegar.

* El autor es periodista.