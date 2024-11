Esperamos cambios

Con la propuesta de reformas, espero se pueda mejorar la atención al asegurado, petición en que coinciden muchos panameños. Cada vez se refleja más el poco respeto que le tienen a los pacientes, al dar citas a una hora y atender a otra. En muchas ocasiones las personas se quejan porque los doctores no los atienden a la hora que se les ha agendado.

Por experiencia propia recuerdo que una vez me dieron una cita para mi hijo, y cuando llegó la fecha y estaba en la policlínica me dicen que la doctora estaba de vacaciones y me tocaba nuevamente hacer una larga fila para que me dieran otra cita. Esto me parece una falta de respeto porque para que atiendan toca esperar meses y cuando se llega la hora no está el especialista. No creo que ellos tengan esas vacaciones programadas.

No me parece justo que las personas madruguen, pidan permiso en su trabajo e incluso los que viven más lejos gasten pasaje, para nada. Y peor aún seguir con un malestar o un chequeo pendiente, porque nadie va a un consultorio por atención porque se le antoja. Esto deja evidenciado que existe una total desorganización dentro de la institución de los asegurados.

* Periodista.