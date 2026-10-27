El viejo problema del déficit habitacional

Sobresalen en las notas internacionales las “acampadas” en varias ciudades españolas, en protesta por la falta de viviendas y el alto costo de las existentes, todo a raíz del desahucio y muerte de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años del barrio del Retiro en Madrid, que se ha convertido en el detonante político y social del debate sobre la vivienda.

El sector de la vivienda en Panamá experimenta una profunda polarización entre la oferta privada y las necesidades reales de la población. Aunque el país cuenta con un sistema bancario sólido e incentivos como la Ley de Interés Preferencial, persisten desequilibrios estructurales en el acceso a la vivienda, los costos de construcción y la atención del déficit habitacional.

El déficit habitacional en Panamá se sitúa en un aproximado de 180,000 viviendas. Esta cifra histórica se ha mantenido estancada durante las últimas dos décadas debido a que el ritmo de construcción formal y los programas estatales no logran equiparar el crecimiento de la demanda.

Por otro lado, está el alto costo de los alquileres. En el Distrito de Panamá, la mediana de los alquileres varía considerablemente: los departamentos de 1 a 2 recámaras en zonas céntricas oscilan entre $800 y $1,650 por mes, mientras que en la periferia se ubican entre $300 y $600 /mes.

Aunque existen leyes de interés preferencial para viviendas de interés social, gran parte de las familias de clase baja y media se ven excluidas, porque no cumplen con los requisitos de solidez financiera exigidos por la banca privada para un crédito hipotecario.