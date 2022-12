El Siglo 21 ha sido llamado El Siglo de las enfermedades crónicas

Son enfermedades cuya causa a veces se desconoce totalmente, cuyo tratamiento puede ser satisfactorio al disminuir las complicaciones más avanzadas, pero éstas enfermedades no se curan es decir, no abandonan al individuo que la ha presentado, en el resto de su vida. La hipertensión arterial, la diabetes mellitus, los diversos tipos de artritis y la osteoporosis están entre las más importantes. Todas ellas, también comparten el rasgo de que no son enfermedades transmisibles o contagiosas.Todas estas enfermedades son capaces de originar complicaciones que generan altos sufrimientos y altos costos para los sistemas médicos por tanto, es muy importante que la población las conozca para que sean diagnosticadas tempranamente y también tratadas. De esta forma existe la oportunidad de lograr un mejor futuro para quien la padece. El impacto por ejemplo, de la osteoporosis, o sea el reblandecimiento de los huesos afecta aproximadamente al 35% de las mujeres mayores de 65 años en los Estados Unidos y se calcula que una de cada dos de ellas sufrirá una fractura importante a la a lo largo de la vida. Pero hay que recordar que los hombres también suelen ser Víctimas de la osteoporosis. Y solamente esta enfermedad es responsable de medio millón de fracturas de cadera cada año en los Estados Unidos de América. Desde hace años se conoce que los pacientes diabéticos tienen el doble de riesgo de padecer fracturas de cadera comparados con los no Diabéticos. Aún los diabéticos tipo 1 tienen un riesgo aumentado de padecer fracturas de cadera a pesar de que suelen tener menos edad y se conoce desde que que muy temprano en su vida ya tienen menor densidad Osea que aquellos de su misma edad que no padecen de diabetes tipo 1. En los diabéticos tipo 2, también existe esta relación estadística y se encontrado que algunas de las fracturas más frecuentes ocurren los pies y se relacionan con la obesidad y con la presencia de neuropatía diabética y es la causa de dolor crónico en los pies de Muchos pacientes diabéticos al presentarse reiterativamente microfracturas. El mejor estudio para la detección temprana de la pérdida de mineral óseo es la densitometría con el sistema dexa, además es económico y no representa mayor malestar para el paciente puesto que no hay que inyectarle ninguna sustancia para realizar el estudio ni tampoco requiere preparativos especiales.

* El autor es médico.