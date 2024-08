‘El pollito’ que muchos no conocen

¿Desapareció el ‘pollito’? Este como otros juegos tradicionales, son casi desconocidos por los niños y jóvenes de la actualidad, y quizás hasta aburrido les parecerá. Se trata de ese pasatiempo práctico y sencillo, muy popular en el ambiente escolar, que solo necesitaba una hoja de papel, bolígrafo, mente y dos jugadores. Hace meses atrás estaba con mi sobrina de 9 años, y me dice que ella estaba aburrida porque no tenía con quien jugar, a lo que le digo que lo único en lo que la podía acompañar era a jugar el pollito, ella me dice: tía deja el relajo, ¿eso qué es? yo le empecé a explicar e iniciamos a jugar. Mientras nos entreteníamos le pregunté si eso no lo jugaban en la escuela y me dijo que ni siquiera lo conocía, pero me comentó que le gustó y que se lo enseñaría a sus compañeros del salón. Quisiera saber cuál fue la reacción de esos otros niños si les pareció entretenido o aburrido el pollito. Eso deja claramente en evidencia que estamos en otros tiempos donde la mayoría de los niños viven acompañados de aparatos tecnológicos. Pero qué bonito sería que en las escuelas se revivan esos juegos tradicionales y se les enseñe, y si en algún centro educativo eso se practica, felicidades. Otros que puedo recordar son mirón, mirón, ronda, rayuela y carrera de sacos. Qué bonito sería si se retomaran.

*Periodista.