Opinión

El futuro de Panamá se decide en cada aula

El futuro de Panamá se decide en cada aula
25 de agosto de 2026

Ventura Vega Osorio asume el Ministerio de Educación en un momento decisivo para Panamá. Su misión no será únicamente administrar una institución, sino rescatar la educación pública, devolver la confianza a las familias y garantizar que ningún estudiante vea limitado su futuro por haber nacido en una comunidad rural, indígena o de escasos recursos.

El país necesita más que anuncios de nuevas leyes, computadoras o inteligencia artificial. Necesita escuelas dignas, con agua, seguridad, conectividad, docentes preparados y una educación que enseñe a leer, pensar, crear y transformar la realidad.

La gran prueba será cerrar la brecha entre quienes tienen oportunidades y quienes siguen esperando respuestas.

La tecnología debe llegar con internet, capacitación y transparencia; la infraestructura debe dejar de ser una promesa; y los educadores deben ser escuchados, respaldados y valorados como pilares de la nación.

Una verdadera reforma educativa debe involucrar a docentes, estudiantes, padres de familia, universidades, comunidades y sector productivo. Debe tener metas claras, presupuesto, rendición de cuentas y resultados visibles en las 16 regiones educativas.

Panamá no puede seguir graduando jóvenes con sueños grandes desde escuelas pequeñas en recursos y oportunidades.

La educación no es un gasto: es la herramienta más poderosa para combatir la desigualdad, fortalecer la democracia y construir un país con dignidad.

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