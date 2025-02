El celular, una gran herramienta de apoyo

Siempre que escucho a personas hablando incoherencias o escribiendo terriblemente mal, me pongo a pensar por qué no usan el aparato tecnológico que tienen en sus manos, a su alcance para consultar y no salir con disparates.

La mayoría de las personas tienen teléfono celular e incluso dos, bueno usémoslo a nuestro favor. Podemos sacarle provecho y no solo para estar bien informado o mejorar la forma de escribir sino también para educarnos.

Antes de escribir una palabra de la cual no estás seguro, busca en internet, con preferencia en la cuenta de la Real Academia Española, que tienen página web e incluso son muy activos en redes (X), para dar datos o contestar confusiones que tienen la personas.

Es preferible siempre, buscar si no está seguro, antes de seguir repitiendo muchas veces el mismo error. En la actualidad pensarnos sin la presencia de este teléfono resulta imposible, ellos condicionan nuestro día a día, y lo usamos para muchas cosas. No olvide, que el celular puede ser una gran herramienta educativa no solo un distractor o medio de comunicación.