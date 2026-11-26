El abuso sexual no termina cuando ocurre el acto; muchas veces, allí comienza una historia silenciosa de dolor que transforma la vida de quien lo sufre y de toda una familia.

Debemos romper con la falsa creencia de que el hogar siempre es un lugar seguro. A veces, el mayor peligro habita dentro del propio círculo familiar, entre personas que deberían proteger, pero que terminan vulnerando, silenciando o encubriendo. Grabar una agresión es también una forma de violencia y puede constituir un delito. Encubrir, justificar o apadrinar estos actos nos convierte en cómplices del daño.

No basta con ser proveedores; necesitamos ser protectores, referentes de valores y seres humanos capaces de reconocer el bien, rechazar la violencia y actuar con empatía.

El abuso deja heridas físicas y psicológicas que no siempre son visibles. Hay duelos que se disfrazan de ira, aislamiento, desconcentración, bajo rendimiento académico, consumo de sustancias, exhibicionismo o arrogancia. Detrás de muchas conductas puede existir un dolor que nadie se ha detenido a escuchar.

No normalicemos lo que destruye vidas. Protejamos, creamos, escuchemos y actuemos. Porque ninguna víctima debería tener que sobrevivir también al silencio de su familia