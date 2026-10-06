Educación Superior como pilar del Desarrollo y Transformación

La educación superior en Panamá representa el motor fundamental para impulsar la competitividad, la innovación y el bienestar social del país, su solidez reposa en la Constitución Política y en regulaciones como la Ley 52 de 2015, las cuales consagran la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y los procesos de acreditación de calidad.

Esta autonomía constituye un derecho constitucional indispensable que resguarda la independencia académica, la autogestión y el ejercicio de autogobierno universitario, permitiendo a las casas de estudio del tercer nivel responder con agilidad a las trasformaciones globales. Sin embargo el sistema universitario panameño enfrenta desafíos relevantes, entre los cuales destacan la actualización continua de los planes de estudio, agilizando los procesos en la CTDA para que las carreras se modernicen de manera rápida de acuerdo a las necesidades del mercado.

Así mismo, reducir la brecha digital y el incremento de fondos destinados a la investigación científica (1+D) y el alineamiento de la oferta académica en carraras cortas, algunas técnicas y otras relevantes según las necesidades del mercado.

Para consolidar un sistema de excelencia académica, es imperativo priorizar líneas de acción como: 1. Defender la independencia universitaria frente a precisiones externas o políticas, asegurando la transparencia y calidad institucional. 2. Incrementar el financiamiento público y privado para proyectos de investigación que atiendan realidades nacionales. 3. Fortalecer la labor de CONEAUPA en mejoramiento de la calidad y CTDA en actualización de carreras e integrar competencias digitales en el currículo y Ampliar la cobertura de la educación técnica y superior en centros regionales y zonas comarcales.

La educación Superior no puede entenderse como un gasto, sino como una inversión estratégica determinante, democratizar el acceso al conocimiento no son tareas opcionales son los cimientos sobre lo que se construye un país verdaderamente próspero, justo e innovador, elevando la calidad de las aulas de hoy es la única garantía en que nuestro país se convierta en el arquitecto de su propio futuro.