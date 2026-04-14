EDITORIAL : Proyectos para Chiriquí

Los principales gremios de la empresa privada, sociedad civil y organizaciones sociales están apostando por el impulso de obras y proyectos que generen desarrollo, inversión y plazas de empleo para la provincia de Chiriquí.

La región tiene un potencial a medio desarrollar en el turismo, la actividad portuaria, la logística y el transporte. Obras como el tren, ahora en su fase de estudio, la modernización de las aduanas y la construcción de nuevos puertos, le darán impulso a una economía regional que necesita recuperar su crecimiento.

Igualmente, urge trabajar en la promoción de empresas que convierten el producto agrícola en un producto de exportación con valor agregado. Todo eso contribuirá a reducir la migración del talento joven hacia la ciudad capital. Inversión y empleos deben ser la prioridad de todos los sectores.