EDITORIAL : Nuevos médicos

Todos los años hay un debate sobre la falta de médicos, en particular especialistas. Se suma al reclamo nacional, la petición de jóvenes galenos que no encuentran plazas en el sector público para realizar las obligatorias residencias. El gran problema del sector sanitario público es que no hay planificación. El país debería tener un plan a veinticinco o treinta años, basado en los censos de salud, sobre la cantidad de médicos que deberíamos formar y graduar cada año e inclusive cómo y dónde van a ser colocados para que no se presenten los problemas que tenemos ahora. El presupuesto es clave, pero la planificación es fundamental si queremos superar las dificultades. Es hora, también, de comenzar a discutir la viabilidad de contratar médicos especialistas extranjeros para que suplan las necesidades que tenemos. Cruzarse de brazos, sin hacer nada, no es aceptable.