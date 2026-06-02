Editorial

EDITORIAL : Es una cuestión de tiempo

EDITORIAL : Es una cuestión de tiempo
ML | La rectora Etelvina de Bonagas.
Redacción Metro Libre
02 de junio de 2026

Mientras más tiempo demoren las actuales autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí (UNACHI) de poner sus cargos a disposición para dar paso a un renovación y terminar con la actual crisis, más intensa será la agonía.

A la exigencia de la sociedad en general, en particular la chiricana, se han sumado grupos de profesores, estudiantes y ahora las Facultades de Derecho y Comunicación Social.

Una universidad pública no es una finca personal y la autonomía universitaria no puede utilizarse como un instrumento de opacidad y deterioro de la academia.

Además de las investigaciones y sanciones conocidas, anunciadas por la ANTAI, están las investigaciones que realiza el Ministerio Público, que aumentan la incertidumbre en una casa de estudios tan importante para los chiricanos.

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