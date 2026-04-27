EDITORIAL : El nuevo director del IDAAN

Antonio Tercero González ha sido designado como nuevo director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN). Reemplazará en el cargo a Rutilio Villarreal con el desafío de enfrentar viejos problemas de abastecimiento de agua potable en importantes zonas de todo el país.

La Asamblea Nacional tendrá que ratificar el nombramiento de Tercero González quien todavía dirige el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (CONADES).

El Plan Nacional del Agua, confirmado el viernes en Azuero, se lanzó para atacar desde todos los frentes, los problemas actuales, poniendo prioridad en Herrera y Los Santos.

El IDAAN requiere de mucha y buena administración y planes para resolver los problemas ya conocidos, por los cuales las poblaciones reclaman soluciones.