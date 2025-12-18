EDITORIAL : Democracia republicana

Nicaragua, Cuba y Venezuela son, para la región, una vergüenza. La democracia está herida, lacerada, perseguida y arrinconada. En los tres países, sus ciudadanos no quieren ideologías, imposiciones o persecución.

Por el contrario, reclaman alternancia en el poder, respeto a las ideas, debate y crítica sin consecuencias. Lo primero que se pierde es la libertad, se persigue al adversario y se violan flagrantemente los derechos humanos.

En Nicaragua, los Ortega y el FSLN han impuesto un régimen de terror; en Cuba, la tiranía se resiste y se aferra al poder a toda costa.

En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro doblegó a Venezuela y llevó al país suramericano a una crisis que podría tener consecuencias por su confrontación con Estados Unidos y las alianzas con países que no son nada democráticos.