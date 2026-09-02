EDITORIAL : Colombia: el poder del Estado

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, está decidido. Enfrentará con el apoyo de la Constitución y la Ley de Colombia, así como con las fuerzas del Estado a la delincuencia y al narcoterrorismo.

Esa decisión está sustentada en el fracaso de las políticas de paz que se han lanzado en los últimos quince años; en particular, en el quinquenio del pasado gobierno de Gustavo Petro.

Intensos operativos están desarrollando las fuerzas militares colombianas para darle seguridad a las comunidades que están secuestradas por la violencia y la extorsión. Colombia, con la cual Panamá tiene una larga relación histórica y una vecindad sólida, tiene un futuro muy halagador.

En la medida que se reduzca la violencia y la delincuencia y se les devuelva a los colombianos la paz, Panamá será uno de los países beneficiados.