La inteligencia artificial nunca había estado tan al alcance de las empresas. Sin embargo, convertir ese acceso en resultados sigue siendo un desafío para la mayoría de ellas. Según la investigación The State of AI in 2026: On the Road to ROI, publicada por McKinsey en agosto, el 89 % de las organizaciones utiliza IA de forma regular en al menos una función de negocio. No obstante, solo cerca del 6 % integra el grupo de alto desempeño, que atribuye a la tecnología al menos el 5 % de la utilidad antes de intereses e impuestos (EBIT) y reporta una generación significativa de valor.

Las cifras muestran que el acceso a la tecnología avanzó más rápido que la capacidad de las empresas para convertirla en resultados. Creer que solo el acceso a la IA será capaz de transformar un negocio es como imaginar que tener una computadora o una hoja de cálculo de Excel garantizará, por sí mismo, ganancias de productividad. La diferencia está en saber utilizar estas herramientas de manera estratégica, con prioridades de negocio bien definidas y una estructura capaz de convertir su potencial en resultados concretos.

Es precisamente en esta combinación de tecnología, estrategia y capacidad de ejecución donde se apoya el concepto de Hub IA, estructurado sobre cuatro palancas: personas, arquitectura, método y escala. La propuesta es superar la adopción fragmentada de la inteligencia artificial y conectar talentos, datos, sistemas y procesos con los objetivos estratégicos de la organización. Implementar agentes inteligentes o poner herramientas generativas a disposición de los colaboradores es apenas el comienzo. Para generar valor, estas tecnologías deben funcionar de manera integrada, resolver problemas relevantes y producir mejoras medibles en productividad, eficiencia y rentabilidad.

La primera palanca son las personas. Invertir en capacitación y desarrollar nuevas competencias es tan importante como incorporar tecnologías avanzadas. La lógica recuerda a la Fórmula 1: incluso el auto más sofisticado depende de un piloto preparado para aprovechar su potencial. En el entorno corporativo, tener acceso a los mejores grandes modelos de lenguaje (LLM) y contar con equipos capacitados no garantiza una ventaja competitiva si no existe una operación capaz de aprovechar esas capacidades. La IA amplía las posibilidades, pero son los profesionales quienes conocen el negocio, interpretan contextos y toman decisiones. Por lo tanto, la transformación exige inversiones continuas en talento, liderazgo y cultura organizacional.

La segunda palanca es la arquitectura. Un piloto excepcional difícilmente ganará con un auto que no responde a sus comandos. Motor, sensores, aerodinámica y telemetría deben trabajar en conjunto. En las empresas, esta integración involucra datos, sistemas, modelos y herramientas de inteligencia artificial. Una arquitectura flexible permite combinar tecnologías según las necesidades del negocio, equilibrando desempeño, seguridad, gobernanza y costos. Más que sustituir plataformas, el desafío es construir una base capaz de evolucionar de manera continua y extraer mayor valor de las inversiones ya realizadas.

Pero el auto y el piloto, por mejores que sean, no ganan carreras por sí solos. Se necesita método, la tercera palanca. En la Fórmula 1, el ingeniero de carrera interpreta datos, orienta al piloto y ajusta la estrategia para mejorar el desempeño. En las empresas, ese papel corresponde a la orquestación de la inteligencia artificial: definir dónde automatizar, qué procesos rediseñar y en qué decisiones la participación humana sigue siendo indispensable. Con el avance de la IA agéntica, el concepto de human in the loop cobra importancia para garantizar supervisión, gobernanza y control sobre decisiones sensibles. Sin esa coordinación, la tecnología puede acelerar tareas aisladas sin resolver los cuellos de botella que limitan el desempeño de la organización.

La cuarta palanca es la escala. Aquí conviene distinguir entre Individual AI e Institutional AI. Mientras que la primera amplía la productividad de las personas, la segunda transforma la manera en que opera la organización. La historia de la electricidad ayuda a entender esta diferencia. Su llegada a las fábricas no provocó de inmediato grandes saltos de productividad. Los beneficios se consolidaron cuando las industrias rediseñaron sus operaciones para aprovechar la nueva fuente de energía. Con la IA, el movimiento es similar. Ahorrar horas de trabajo individual no significa, necesariamente, mejorar el desempeño financiero de una compañía. El impacto aparece cuando la tecnología transforma los procesos de punta a punta, reduce costos, amplía los ingresos y mejora los márgenes. Es en esa etapa cuando la IA deja de ser solo una iniciativa tecnológica y pasa a influir en el estado de resultados (P&L) de las empresas.

El acceso a la inteligencia artificial tiende a volverse cada vez más universal. Los competidores podrán utilizar los mismos modelos, contratar plataformas similares y automatizar actividades parecidas. Lo que será más difícil de replicar es la capacidad de combinar conocimiento del negocio, profesionales preparados, arquitectura tecnológica y una operación bien orquestada. Tal vez el mayor riesgo no sea invertir en una IA que no funciona, sino en una que funciona muy bien para resolver problemas de poca relevancia. La ventaja competitiva no estará en quien utilice más inteligencia artificial, sino en quien logre convertir su potencial en resultados concretos. La tecnología puede convertirse en un commodity. La capacidad de generar valor con ella, no.