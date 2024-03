Conozcamos algo de la diabetes tipo 1 y de diabetes Latam

Este fin de semana tuve la oportunidad de compartir en un evento que todos los ciudadanos deberíamos apoyar debido a las implicaciones de salud que con lleva. La tercera causa de muerte en Panamá de acuerdo con cifras del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá) es la diabetes. Se estima que 400,000 personas en nuestro país la padecen y al menos la mitad desconoce que la tiene. De ese gran número de personas con diabetes hay un grupo menor de 1,755, compuesto por 600 menores de edad, que han sido diagnosticados con Diabetes Tipo 1 que es una condición autoinmune, lo que significa que su aparición no se relaciona con hábitos alimenticios y cuyo diagnóstico significa que el páncreas no puede ni podrá en el futuro volver a proporcionar insulina y desde ese momento por el resto de su vida tendrá que aplicarse insulina diariamente y medir su glucosa al menos 7 veces al día, cambiando radicalmente no sólo la dinámica familiar sino todo el entorno de quien la padece.

En el año 2019 un grupo de madres cuyos hijos menores de edad habían sido diagnosticados con DT 1 se reunen entre ellas para intercambiar experiencias, conocimiento y hacer catarsis, debido a la ausencia en Panamá de un centro, institución u ONG que brindara apoyo y educación en el manejo de la DT1. Es por esta razón que deciden, bajo la dirección de Pilar Gómez, que como ella misma se describe panameña de corazón, y quien fue impactada con la DT1 cuando su hija Hanna tenía 7 años fue diagnosticada en Reino Unido, concebir un proyecto ambicioso que existe desde el 2020 bajo el nombre de DiabetesLATAM.

DiabetesLATAM provee educación en diabetes no solamente a la persona con diabetes sino a su entorno familiar y educativo, esto se realiza a través de plataformas educativas a las cuales se pueden acceder sin costo a través de su página web www.diabeteslatam.org. Entre ellas podemos mencionar la guía del recién diagnosticado, el Programa Virtual Mi Ruta Segura, App educativa para niños, plataforma educativa para padres, Curso Virtual Diabetes y Escuela, campamentos virtuales; en donde se empodera a las familias ofreciéndoles pertenencia a una comunidad y el apoyo emocional y psicológico que son claves para garantizar una mejor calidad de vida a los niños y adolescentes con DT1 y a sus familias y cuidadores.

Vida para la Diabetes es un programa de donación de insulina y otros insumos para el tratamiento de la diabetes durante todo un año a personas con diabetes tipo 1 que viven en Panamá entre las edades de 0 a 25 años y que fue creado en el 2022. Este programa busca apoyar a aquéllos que están afiliados a la Caja del Seguro Social, reciben atención en el Ministerio de Salud o de un seguro

privado de salud, pero tiene dificultades de acceso a insulinas e insumos. También sirve para que las familias involucradas disfruten de un día de educación y apoyo con expertos en el tratamiento de la diabetes tipo 1 y relacionarse con otras personas que viven con esta condición, enseñándoles a no sentirse solos viviendo con la misma.

En DiabetesLATAM creemos en un mundo donde todas las personas con Diabetes Tipo 1 tengan todo lo necesario para sobrevivir con esta condición, ser personas productivas de la sociedad y lograr todos sus sueños.

* El autor es abogado y exadministrador de la ACODECO.