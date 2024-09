Características de una investigación

La investigación que la defensa o Ministerio Público (MP) y querellante debe desacreditar la teoría del caso de la contra parte y demostrar la inocencia de su representado en el caso de la defensa, y la culpabilidad en el caso del MP y la querella.

Debe ser efectiva, objetiva, es decir, basarse en hechos y pruebas, no en meras opiniones; ser completa, debe abarcar todas las pruebas relevantes para el caso; debe ser exhaustiva, la investigación debe ser profunda y detallada, no superficial; ser creativa, la defensa debe ser capaz de encontrar nuevas pruebas y argumentos que la Fiscalía y o la defensa no haya considerado; ser persuasiva, argumentos convincentes al Tribunal de Juicio o de Jurado.

Para lograr una defensa efectiva, tanto por parte del abogado, como del acusador al momento de investigar debe tomar en cuenta que toda investigación debe adaptarse a las particularidades del caso, como el tipo de delito, elementos de pruebas, los cuales deben estar disponibles al momento de superar el debate que realiza el juzgador de garantías durante la audiencia intermedia, fase procesal en la cual la defensa descubre los elementos de prueba y debe superarse ese debate de exclusión o admisión probatoria.

* Defensora de Víctimas del Delito.