Alienación parental: violencia psicológica silenciosa

La alienación parental es controversial en materia familiar, asociada a la salud mental y considerada por algunos como un síndrome. Sin embargo, científicamente es debatible, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), considera que es una cuestión más jurídica que sanitaria. El psicólogo clínico Richard A. Warshak plantea que la alienación parental ocurre cuando “un niño rechaza a uno de sus progenitores sin una buena causa, usualmente bajo la influencia del otro padre.” La Declaración de los Derechos del Niño establece que el niño debe tener un desarrollo pleno de su personalidad, que asegure su seguridad moral y material. En el contexto panameño, este fenómeno silenciosamente se inmiscuye en las relaciones paterno-filiales, siendo el menor utilizado como instrumento de defensa. En Panamá no existe una regulación específica de la alienación parental. No obstante, existen mecanismos en la práctica judicial en los que intervienen trabajadoras sociales, psicólogos y equipos interdisciplinarios, como apoyo para valorar conductas de violencia psicológica. Finalmente, la manipulación del menor menoscaba su integridad, dignidad y el valor como ser humano.

* Estudiante de 4to año de la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá.