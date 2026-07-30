Unos 500 militares de ocho países ya están en Panamá para el ejercicio Panamax 2026

Unos 500 efectivos de fuerzas especiales de ocho países ya se encuentran en Panamá para participar en el ejercicio multinacional Panamax 2026, que reunirá a alrededor de 1,700 uniformados.

Los contingentes que ya arribaron al país proceden de Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Perú y República Dominicana. Los militares llegaron con equipos y armamento para participar en las maniobras.

La cifra representa aproximadamente el 30% del personal previsto para el ejercicio, mientras que en los próximos días se espera el arribo de delegaciones de Alemania, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Reino Unido, Jamaica, México, Países Bajos y Paraguay.

Panamax 2026 contempla ejercicios conjuntos entre fuerzas de distintos países, con simulaciones de operaciones navales, terrestres y aéreas, además de actividades de fuerzas especiales.

Las maniobras también incluyen componentes logísticos y ejercicios orientados a evaluar la capacidad de respuesta coordinada ante diferentes escenarios y la protección de infraestructuras consideradas críticas.

Con la llegada de los distintos contingentes, Panamá se convierte en el escenario de un ejercicio multinacional que contará con la participación de militares de al menos 19 países.