Los vicerrectores de Asuntos Estudiantiles de las cinco universidades estatales de Panamá retomaron la coordinación interinstitucional durante una reunión en la Universidad de Panamá, con el objetivo de establecer una agenda conjunta en beneficio de la comunidad universitaria.

Entre los principales temas abordados estuvieron el fortalecimiento de los programas de voluntariado y servicio social, la atención psicológica, la salud integral y el mejoramiento de los espacios universitarios para el estudio, el deporte y la recreación.

El vicerrector de Asuntos Estudiantiles de la UP, Gilberto Marulanda, destacó la importancia de ampliar los programas de atención a los estudiantes y promover iniciativas que también generen beneficios para la sociedad.

En el encuentro participaron representantes de la Universidad de Panamá, UDELAS, UNACHI, UMIP y UTP. Además, se abordó la posibilidad de que Panamá vuelva a ser sede del Festival Interuniversitario Centroamericano de Cultura y Arte (FICUA).

La reunión representa la reactivación de un espacio de coordinación entre las cinco universidades públicas, con miras a impulsar proyectos conjuntos y fortalecer la vida estudiantil.