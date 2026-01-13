Universidad de Panamá impulsa nueva licenciatura en Ciencias Aeronáuticas, la primera en la región

La Universidad de Panamá (UP), en alianza con la Unión Panameña de Aviadores Comerciales (UNPAC), presentó la primera carrera universitaria diseñada específicamente para la profesionalización administrativa de pilotos comerciales.

Conforme al reporte, la carrera nace de una iniciativa conjunta liderada por la Capitana Ilma Velázquez, presidenta de la UNPAC, y el equipo técnico de la Facultad de Ingeniería de la UP, encabezado por el decano Elías López.

El programa busca que “los pilotos no solo posean la destreza técnica de vuelo, sino que adquieran competencias administrativas de alto nivel para ocupar cargos gerenciales en empresas como Copa Airlines, DHL y otras compañías del sector”.

El Dr. Emilio Moreno, vicerrector académico, destacó que este proyecto es el resultado de más de dos años de trabajo y responde a una necesidad sentida por el gremio de pilotos. Es un ejemplo de cómo la universidad pública resuelve problemas nacionales, ofreciendo herramientas para que el piloto tenga un valor agregado en el área administrativa, señaló.

Se detalló que, a diferencia de otras carreras, esta licenciatura tiene un enfoque de profesionalización continua. Los puntos clave de su estructura son Perfil, está dirigida exclusivamente a pilotos con licencia comercial. No es una carrera para egresados de secundaria, sino para profesionales en activo.

El programa consta de 142 créditos que se desarrollan a lo largo de dos años de asignaturas, culminando con una opción de grado. La carrera se fundamenta en el éxito de los Diplomados Técnicos Aeronáuticos iniciados en 2020, por los que han pasado más de 300 profesionales y 107 pilotos certificados.

Durante el lanzamiento, Rafael Bárcenas, director de la Autoridad de Aeronáutica Civil, subrayó a veces no es suficiente ser un gran piloto; se requieren habilidades administrativas para escalar en estas empresas que hoy son gigantescas. Panamá está elevando el estándar de la educación en aviación.