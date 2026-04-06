Un fallecido y dos bomberos heridos tras incendio de cisternas; investigan causas del siniestro

Un incendio que involucró camiones cisterna dejó la tarde de este lunes 6 de abril una persona fallecida y dos bomberos heridos, según confirmó el director general del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, el coronel Víctor Álvarez.

De acuerdo con el jefe bomberil, “dentro del siniestro se registraron dos personas heridas, ambos miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes presentan quemaduras leves”.

Asimismo, detalló en conferencia de prensa que “se nos informó que una persona quedó atrapada entre los dos camiones cisterna y falleció. El Ministerio Público ya ha asumido la responsabilidad de este hecho”. La víctima fue identificada como un ciudadano nicaragüense.

El coronel explicó que, presuntamente, había doce trabajadores de una empresa concesionaria (que no se ha revelado el nombre) en el lugar y solo uno quedó atrapado.

En cuanto al estado de la emergencia, indicó que “el incendio está extinguido en un cien por ciento y actualmente nos encontramos en la fase de refrescamiento, para que mañana la Dirección Nacional de Seguridad y Prevención pueda ingresar con sus investigadores de incendios y determinar las causas y el posible origen de este siniestro”.

También señaló que en un plazo de 24 horas se informará las condiciones de la estructura afectada del Puente de las Américas para determinar si el puente podrá ser reabierta o si se mantendrá cerrado, una vez se completen las evaluaciones técnicas correspondientes.

En tanto, el director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) Nicolás Brea reveló que el Puente de las Américas está “bloqueado totalmente en ambos sentidos, y estamos iniciando un programa de inversión de carriles sobre la vía Centenario, de tal manera que las personas que quedaron atrapadas en la ciudad de Panamá con destino a la provincia de Panamá Oeste puedan desplazarse, salir y llegar a sus casas”.