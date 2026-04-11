Un bus tipo coaster colisiona contra camión cisterna en Pacora

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este sábado, en San Diego de Pacora, donde un bus tipo coaster con pasajeros colisionó frontalmente contra un camión cisterna.

Tras el impacto, unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), acudieron al lugar y se mantienen realizando intensas maniobras de rescate para liberar a personas atrapadas en el bus, mientras coordinan la atención de la emergencia.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la cantidad de heridos ni la gravedad del hecho.