Ulloa llama a respetar dignidad de migrantes

ML | El Arzobispo de Panamá, Monseñor, José Domingo Ulloa, llamó a no “acostumbrarse al sufrimiento” de migrantes y refugiados y pidió que el país los acoja “sin cerrar el corazón ni humillar”.

En la Eucaristía por la 112.ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, celebrada ayer desde Casa Hogar Luisa, Ulloa tomó la lema del Papa León XIV “Incluso uno solo de estos pequeños”, para exigir atención prioritaria a la niñez migrante.

"Por estas puertas han entrado madres con sus hijos y familias que dejaron su tierra. Aquí encuentran una puerta abierta", afirmó Monseñor Ulloa. Definió la acogida como “dar alimento, cama, escuchar y proteger a un niño”.

Ulloa dedicó el mensaje más duro a los menores: “Ningún niño debería aprender lo que es huir”.