Ubican a menor reportada desaparecida en Los Santos; investigan circunstancias del caso

La Procuraduría General de la Nación informó que, a través de la Personería Municipal de Los Santos y la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, se logró la ubicación de la menor J.M.H.C., de 7 años, quien había sido reportada como desaparecida y mantenía alerta Amber.

“Se recibió información a través de la alerta Amber de una menor desaparecida en el sector de La Villa de Los Santos. Desde que recibimos la alerta se ampliaron los dispositivos de búsqueda y hoy, en horas de la mañana, gracias a Dios, se logró la ubicación de esta menor”.

De acuerdo con el oficial, la niña fue encontrada en compañía de un adulto residente del área. “Se ubicó en compañía de una persona adulta. Esta persona es del área y presumiblemente, es conocida por familiares de la niña”.

Añadió que el individuo es mayor de edad, aunque no se ha precisado su edad exacta, y que el caso se mantiene bajo investigación. “Ese tema lo está investigando el Ministerio Público. No podríamos determinar cómo Policía Nacional el tipo de delito o si existe o no un delito al respecto”.

El subcomisionado también confirmó que el adulto fue retenido por seguridad, ante la reacción de la comunidad.

“La Personería ya tiene conocimiento de que el ciudadano se mantiene en las instalaciones, toda vez que por motivos de seguridad le corresponde a la Policía preservar su integridad”, señaló, al indicar que el sospechoso estuvo en riesgo de ser agredido por residentes del área.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.