Tuneladora Panamá culmina la excavación del túnel de la Línea 3 del Metro bajo el Canal

La tuneladora Panamá llegará este lunes 26 de octubre a una zona cercana a la estación de Albrook, tras completar la excavación del túnel de la Línea 3 del Metro de Panamá, que atraviesa por debajo del Canal de Panamá.

Carlos Cedeño, director de Ingeniería del Metro de Panamá, destacó la importancia de este avance y señaló que la obra registra un 82 % de avance general.

“Sin duda, un hito importantísimo para todos los que estamos aquí en el proyecto y, sobre todo, para la población del Oeste, porque hoy finaliza esta etapa en la que ya tenemos una conexión directa”, manifestó Cedeño.

El ingeniero explicó que, tras la llegada de la tuneladora, comenzará el proceso de extracción de la máquina, que tiene aproximadamente 93 metros de longitud y será desmontada por partes durante varias semanas.

Posteriormente, se avanzará con la instalación de las vigas de rodaje y los sistemas electromecánicos, antes de iniciar las pruebas de circulación de los trenes.

Cedeño explicó que la conexión entre ambas líneas permitirá a los usuarios llegar en tren a la estación de Albrook y caminar unos pasos para abordar, al mismo nivel, el tren de la Línea 1 y continuar su recorrido hacia el centro de la ciudad.

El director de Ingeniería indicó que la inauguración de la Línea 3 está prevista para finales de 2028.

Evalúan extensión hacia Costa Verde

Cedeño también se refirió a la posible extensión de la Línea 3 hasta Costa Verde, en La Chorrera. Explicó que se encuentra en su fase final un estudio de factibilidad desarrollado con la empresa, que permitirá evaluar los aspectos técnicos necesarios para determinar la viabilidad de esta ampliación.

La Línea 3 contará con aproximadamente 25 kilómetros de extensión, desde Albrook, donde conectará con la Línea 1 del Metro, hasta Ciudad del Futuro, en Arraiján. El proyecto beneficiará a más de 500 mil residentes de Panamá Oeste.