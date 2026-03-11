Tribunal en Chiriquí declara inocente a Toribio García, confirma su abogado

El abogado Miguel González confirmó a Metro Libre que el Tribunal de Juicio de la provincia de Chiriquí declaró inocente al dirigente Toribio García de todos los cargos que enfrentaba, tras la conclusión de un proceso judicial que se extendió por tres días de audiencias.

De acuerdo con González, durante el juicio se valoraron las pruebas relacionadas con las acusaciones presentadas contra García, entre ellas presuntas lesiones a unidades de la Policía Nacional de Panamá y otros cargos vinculados con su participación en protestas sociales.

El abogado explicó que, “luego del análisis del material probatorio presentado por las partes, el tribunal determinó que no se acreditaron las acusaciones formuladas por el Ministerio Público de Panamá, por lo que el acusado fue declarado inocente de todos los cargos”.

González adelantó que próximamente se dará a conocer el contenido del fallo.

El jurista también precisó que García actualmente no puede utilizar redes sociales, por lo que estará solicitando una audiencia para analizar la citada restricción.