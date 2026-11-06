Tribunal Electoral pide a bancos e instituciones aceptar cédulas vencidas hasta enero de 2027

El Tribunal Electoral solicitó a las entidades bancarias e instituciones cumplir con la disposición que extiende la vigencia de las cédulas de identidad personal vencidas hasta el 4 de enero de 2027.

La medida está contemplada en el Decreto 14 del 14 de octubre de 2026, publicado en el Boletín Electoral 6092, y responde a la emergencia nacional generada por el terremoto del pasado 9 de octubre.

La prórroga incluye las cédulas de adultos y menores de edad (cédula juvenil), así como los carnés de residente permanente de extranjeros expedidos por el Tribunal Electoral.

Con esta disposición, los ciudadanos podrán utilizar sus documentos vencidos para realizar sus trámites sin contratiempos durante el periodo establecido.