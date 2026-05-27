Tres funcionarios y exfuncionarios del Municipio de Penonomé aprehendidos por peculado

La Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación (PGN) informó de la aprehensión de tres personas, dos funcionarias actuales y un exfuncionario del Municipio de Penonomé, presuntamente vinculadas al delito contra la administración pública en la modalidad de peculado.

Detallaron de la PGN que la captura de los implicados se logró mediante múltiples allanamientos desplegados en el distrito de Penonomé y en el corregimiento de El Caño, en Natá, como parte del operativo Finis. Esta investigación penal fue iniciada de oficio por el Ministerio Público.

Revelaron que este caso toma como base un informe de auditoría de la Contraloría General de la República sobre el proyecto de construcción del Complejo Deportivo y Recreativo de Penonomé. Dicha obra fue formalizada mediante un contrato suscrito el 20 de febrero de 2017 entre la municipalidad y un grupo empresarial.

Las auditorías determinaron una afectación económica al Estado estimada en $129,280.26. Asimismo, personal del Municipio de Penonomé corroboró en campo el total abandono de la obra. Según los informes, la empresa contratista no solo incumplió los plazos establecidos y paralizó la construcción, sino que además utilizó materiales distintos a los aprobados en los planos originales.