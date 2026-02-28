Tour Firmeza llena de tradición y energía a Aguadulce

El Ministerio de Seguridad Pública de Panamá impulsa este fin de semana en Aguadulce el Tour Firmeza, una jornada que desde tempranas horas ha reunido a familias en torno a la cultura, el deporte y la convivencia comunitaria.

Entre las actividades que ya se desarrollan destaca el Concurso de Trovadoras Infantiles, donde el color, la alegría y las raíces culturales brillan en los estacionamientos de la Gran Terminal de Transporte de Aguadulce, conocida como la Terminal de Carlos Lee. En este espacio, las niñas participantes cantan con orgullo, resaltando la tradición, la cultura y el amor por Panamá, en un ambiente cargado de emoción, talento y folclore.

La jornada comenzó desde muy temprano con sesiones de zumba, música y dinámicas recreativas que llenaron de energía a la comunidad. Bajo el sol aguadulceño, familias completas compartieron en un entorno sano, organizado y protegido, como parte de la estrategia nacional de prevención y fortalecimiento comunitario que promueve el Minseg.

El evento también incluyó el Gran Desfile de Carretas, que partió desde la Plaza La China hasta la terminal de transporte, acompañado de alegres dianas y muestras de entusiasmo popular, incluso con cumpleaños cantado a uno de los músicos en plena celebración.

Con la coordinación de los estamentos de seguridad, el Tour Firmeza versión Aguadulce integra deporte, cultura y participación ciudadana, reforzando el mensaje de que la seguridad también se construye desde la convivencia, la prevención y comunidades activas. Aguadulce vive una gran fiesta, mientras Panamá avanza con paso firme.