Torrijos y Lombana reaccionan al contexto político actual

El expresidente Martín Torrijos y el presidente del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ricardo Lombana, se pronunciaron sobre el panorama político del país en la antesala del informe de gestión del Órgano Ejecutivo y la reciente conformación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional.

Torrijos cuestionó la gestión gubernamental al señalar que persisten problemas como la inseguridad, el alto costo de la vida y las dificultades económicas que, a su juicio, aún no han mejorado las condiciones de la población.

“Hoy, como cada 1 de julio, el presidente rendirá su informe de gestión. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿escucharemos promesas o resultados?”, expresó el exmandatario.

Por su parte, Lombana destacó el papel de las fuerzas de oposición tras la elección de la nueva junta directiva del Legislativo, afirmando que la conformación de la Asamblea evidencia la posibilidad de construir consensos cuando se prioriza el interés nacional.

“Con la elección en la Asamblea el día de hoy queda claro quiénes son oposición y contrapeso a un gobierno decepcionante como el que tenemos. MOCA Y Vamos han demostrado que cuando se pone al país por delante, los consensos y acuerdos son posibles”, expresó el político.

Lombana indicó que “ahora toca ejercer ese rol fiscalizador y hacer el mayor esfuerzo para impulsar los cambios que el pueblo espera de la Asamblea”.