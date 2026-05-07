TECH Global University, la mayor universidad digital del mundo

Gracias a la versatilidad de las modalidades en línea y el empleo de herramientas tecnológicas digitalizadas, se ha facilitado el acceso a una educación de calidad adaptada al estilo de vida de cada estudiante. En esta línea, TECH Global University se erige como la principal opción para la educación superior, destacando como la mayor universidad digital del mundo al ofrecer un extenso catálogo académico que comprende más de 14.000 títulos universitarios disponibles en once idiomas distintos. Así, abarcan diversas disciplinas y facultades como Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Diseño, Ingeniería, Derecho, Economía, Marketing, Empresa, Idiomas, Comunicación, Educación, Artes y Humanidades.

Todos estos programas están constituidos por un cuadro docente de 6.000 profesores de primer nivel. Catedráticos, investigadores y especialistas de los 5 mayores hospitales del mundo o altos directivos de multinacionales, entre los que destacan nombres como Isaiah Covington, entrenador de rendimiento de los Boston Celtics; Magda Romanska, investigadora principal de MetaLAB de Harvard; Ignacio Wistuba, presidente del departamento de patología molecular traslacional del MD Anderson Cancer Center, o D.W. Pine, director creativo de la revista TIME, entre muchos otros. Este hecho le ha valido para ganarse el apelativo de “Harvard online”.

TECH Global University ofrece programas como Doctorados, Licenciaturas, Maestrías, Grand Másters, Expertos Universitarios, Cursos, Diplomados o Clases de Idiomas, entre otros, apostando por ofrecer contenidos en sintonía con los recientes avances en cada área del conocimiento. Esta adaptación al entorno laboral permite

que el 99% de los alumnos de TECH Global University logre un empleo cualificado antes del primer año de egreso, según datos de la consultora KPMG.

Este hecho ha propiciado que la institución obtenga una puntuación de 4,9 sobre 5 en los principales portales de opinión, que comprueban la veracidad de las opiniones vertidas. Asimismo, FORBES la menciona como la “mejor universidad online del mundo” y ha sido galardonada con la insignia Google Partner Premier, distinción que pone en valor la apuesta de esta universidad por un entorno digital de alta calidad.

TECH Global University, pionera en la combinación del Relearning y el Método del Caso de Harvard

TECH Global University ha diseñado su propio modelo de aprendizaje denominado Relearning, que consiste en un sistema pedagógico 100% online basado en la repetición. Este método se centra en proporcionar una experiencia de estudio basada en la repetición guiada que permite poner en práctica las nuevas habilidades a través del material multimedia didáctico especial. Los contenidos están orientados al perfeccionamiento del proceso de enseñanza y del tiempo que los alumnos dedican a aprender, lo que ayuda a superar la Curva del Olvido estudiada por el psicólogo Hermann Ebbinghaus.

Además, es la primera universidad online que lo combina con el disruptivo Método del Caso de Harvard, incorporando este material con otros recursos didácticos como simulaciones online o apuntes técnicos. Los programas y el proceso de aprendizaje están diseñados con material escogido por profesores cualificados y expertos. Para ofrecer una enseñanza de calidad, los resultados se reflejan en un formato interactivo multimedia que permite comprender los conceptos y la información de forma más rápida, eficaz y que perdure más tiempo en la memoria.

De este modo y mediante el método especial que brindan en cada programa, TECH Global University busca democratizar el acceso a la educación de alta calidad para mejorar las habilidades de los profesionales, actualizarles y potenciar sus conocimientos.

TECH Global University, la universidad mejor valorada del mundo por sus alumnos

TECH es la mayor universidad digital del mundo. Con un impresionante catálogo de más de 14.000 programas académicos disponibles en 11 idiomas, se posiciona como líder en empleabilidad, con una tasa de inserción laboral del 99%.

Está reconocida oficialmente en América, como TECH Universidad (México). Asimismo, tiene una sólida presencia en África, con TECH RUCU University (Tanzania) y TECH Euromed University (Marruecos), y en Europa a través de TECH Global University (Andorra) y TECH Universidad (España).

Gracias a su enfoque internacional, TECH tiene presencia en más de 150 países y ha sido reconocida en dos ocasiones por el Financial Times como una de las 250 compañías con mayor crecimiento en Europa en los últimos años. Esto le ha permitido convertirse en la universidad oficial de la NBA, ofreciendo programas exclusivos impartidos por destacados directivos, entrenadores y exjugadores de la principal liga de baloncesto del mundo.

Por otro lado, la prestigiosa revista Forbes la ha distinguido como la “mejor universidad online del mundo”, destacando su innovadora metodología de aprendizaje, el Relearning, así como la implementación del Método del Caso de Harvard.

Además, cuenta con un claustro docente ivy league, al nivel de Harvard o Stanford. Sus más de 6.000 profesores trabajan en las mejores compañías, organizaciones e instituciones del mundo. Las mayores multinacionales (Amazon, Apple, Google, Nike...), los mejores hospitales (Clínica Mayo, MD Anderson...) o las mejores instituciones deportivas (Boston Celtics, Dallas Cowboys...) prestan a sus mejores profesionales para dirigir los programas académicos de TECH.

La calidad de su infraestructura digital y su alto estándar educativo han sido reconocidos por Google con el estatus de Google Partner Premier, una distinción reservada únicamente al 3% de las mayores instituciones digitales.

TECH también es considerada la Universidad mejor valorada por sus alumnos, con una valoración media de 4,9 sobre 5 en más de 25.000 valoraciones públicas en los principales portales internacionales.