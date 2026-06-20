SINAPROC mantiene vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas en el país

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que se mantiene bajo monitoreo y vigilancia el territorio nacional ante la presencia de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, condición que se extenderá hasta este domingo, 21 de junio de 2026.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, estas condiciones atmosféricas favorecerán lluvias de variada intensidad, acompañadas de actividad eléctrica y vientos fuertes, con posibilidad de crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones localizadas, caída de árboles y desprendimiento de ramas.

Entre las áreas bajo aviso se encuentran Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas (norte y sur), Colón, Coclé, Panamá, Panamá Oeste, Darién, el sur de Azuero, las comarcas Ngäbe-Buglé, Guna Yala y Emberá, además de ambos litorales del país.

En ese sentido, las autoridades reiteraron una serie de recomendaciones a la población para reducir riesgos y prevenir incidentes. Entre ellas, evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas, no resguardarse bajo árboles o estructuras inestables durante tormentas, y asegurar techos, objetos sueltos y elementos que puedan ser desplazados por el viento.

Asimismo, se exhorta a los conductores a manejar con precaución, reducir la velocidad y mantener distancia entre vehículos, así como a suspender actividades al aire libre durante tormentas eléctricas. De igual forma, se recomienda a las personas que viven en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos mantenerse alertas y preparadas para posibles evacuaciones.

Finalmente, SINAPROC recordó que en caso de emergencia están habilitadas las líneas de atención 520-4429 y 911, al tiempo que insistió en la importancia de actuar con prevención y responsabilidad ante las condiciones del tiempo.