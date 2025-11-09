Sinaproc mantiene aviso de vigilancia por lluvias y tormentas

Hasta el jueves, 12 de noviembre, se mantiene vigente aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas, informaron del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Áreas bajo aviso: Todo el país, con énfasis en las provincias de Bocas del Toro, Ngäbe-Buglé, Chiriquí (zonas montañosas), Veraguas, Coclé, Colón, Panamá Oeste, Panamá, Darién, Emberá-Wounaan (Sambú) y Los Santos.

Condiciones atmosféricas

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informa el fortalecimiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y la presencia de un sistema de baja presión al norte del país, que favorecerán el desarrollo de nublados, tormentas eléctricas y Iluvias de variada intensidad.

Se prevé la incursión de un nuevo sistema frontal en el Caribe, generando una vaguada prefrontal y línea de corte en el norte y noroeste del territorio nacional.

Pronóstico

Acumulados de lluvia entre 120 mm y 320 mm durante 72 horas en sectores del Caribe y cordilleras. Lluvias menores a 120 mm en el resto del país. Los episodios de Iluvias podrían estar acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Recomendaciones

1. Mantenerse informado a través de las cuentas oficiales del Sinaproc y el IMHPA.

2. Evitar exponerse en áreas propensas a inundaciones, deslizamientos o cercanas a ríos y quebradas.

3. No cruzar ríos o corrientes de agua bajo ninguna circunstancia.

4. Asegurar techos, toldas y objetos susceptibles a ser arrastrados por el viento

5. Los pescadores y embarcaciones pequeñas deben extremar precauciones ante el fuerte oleaje.

Líneas de emergencias:911 /520-4426