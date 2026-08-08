SINAPROC fortalece su capacidad de respuesta con mejoras en su Base Provincial de Colón

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que recibió ayer 7 de agosto las mejoras realizadas a la infraestructura de su Base Provincial de Colón, como parte del Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur de los Estados Unidos, una iniciativa que fortalece las capacidades de respuesta ante emergencias y desastres en beneficio de la población.

Mediante una nota de prensa el Sinaproc señaló que las adecuaciones incluyeron la reparación de techos, ventanas y trabajos de pintura en las instalaciones, contribuyendo a brindar un espacio más seguro y funcional para el personal que mantiene operaciones permanentes en esta provincia.

Asimismo mencionó que la actividad inició con la recepción oficial de las autoridades en la base Provincial de Colón, donde el Director General de SINAPROC, Omar Smith Gallardo, dio la bienvenida a los invitados y destacó la importancia de la cooperación internacional para fortalecer la gestión integral del riesgo de desastres en Panamá.

Posteriormente, se realizó un recorrido por las instalaciones, durante el cual el director provincial de SINAPROC en Colón, Jesús Murillo, presentó las capacidades operativas de la base y el trabajo que desarrolla el personal en materia de prevención, preparación, respuesta y atención de emergencias.

Durante la presentación se informó que las inundaciones representan la emergencia de mayor incidencia atendida por la institución. Entre los años 2023 y 2026, SINAPROC ha registrado 1,678 casos de inundación a nivel nacional. Asimismo, las afectaciones ocasionadas por inundaciones, desprendimientos de techos, colapsos de estructuras, deslizamientos de tierra e incendios han dejado un total de 30,155 personas afectadas durante ese período, lo que evidencia la importancia de continuar fortaleciendo la infraestructura, el equipamiento y la preparación del personal de respuesta.

El acto protocolar contó con la participación del gobernador de la provincia de Colón, Julio Hernández; del capitán Raymond Rodríguez, jefe del equipo de Asuntos Civiles de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo del Comando Sur de los Estados Unidos y representante de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá; del teniente coronel Ricardo Bustamante, director de Cooperación Internacional del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá; y del director general de SINAPROC, Omar Smith Gallardo.

En el marco del evento, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá recibió una donación de 106 bombas para el combate de incendios forestales, equipo que contribuirá a fortalecer las capacidades de respuesta de la institución frente a este tipo de emergencias.